Geboortebos aangeplant op Pokmoere 20 februari 2018

Maar liefst 330 kindjes zijn gisteren, samen met hun mama en papa, een boom komen planten in het nieuwe geboortebos van Eeklo.





Het nieuwe bos bevindt zich aan de Pokmoere, in de buurt van de firma Buyck. "Alle Eeklose gezinnen die tussen 2013 en 2018 een kindje mochten verwelkomen werden hiervoor uitgenodigd", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "910 kinderen werden aangeschreven. Maar liefst 330 kindjes kwamen hun eigen boompje planten. In totaal wordt er zo 5.750 vierkante meter geboortebos aangeplant."





Het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth is ook gestart met de aanplant van 7.000 vierkante meter compensatiebos. "Deze aanplant gebeurt om het groen te compenseren, dat verdwijnt aan de Moeie door de realisatie van hun nieuwbouwproject", zegt de burgemeester nog.





Rotary Eeklo heeft de kost voor de aankoop van alle bomen op zich genomen.





(JSA)