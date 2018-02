Gaststad voor nationale zomertocht Gezinsbond 14 februari 2018

02u50 0

Eeklo wordt deze zomer de gaststad voor de nationale wandel- en fietszoektochten die Gezinsbond organiseert.





Gezinssport Vlaanderen is de sportdienst van de Gezinsbond en is volop bezig met de voorbereidingen. "Na onder meer Lier, Dendermonde, Ieper, Maaseik, Halle en Brussel is Eeklo in 2018 aan de beurt. Te voet of met de fiets laten we de troeven van deze mooie stad in het Meetjesland ontdekken", klinkt het.





De verschillende zoektochten zullen lopen van 1 juli tot en met 30 september. Begin december volgt dan de prijsuitreiking. Er wordt nu volop naar partners en sponsors gezocht. Info: www.gezinssportvlaanderen.be. (JSA)