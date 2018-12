Gaslek in Vrombautstraat: leiding geraakt na kuiswerken in gracht

Jeffrey Dujardin

16 december 2018

14u27 1 Eeklo In de Vrombautstraat is zondagmiddag rond 12.20 uur een gaslek ontdekt. Een fietser die richting Eeklo reed, rook een gasgeur. Hij hoorde ook een gesis. Hij verwittigde de brandweer en politie, Eandis kwam onmiddellijk af.

De Vrombautstraat werd in beide richting even afgesloten zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Het lek bevond zich in de gracht en kon snel gedicht worden. Het lek zou vrijdag al ontstaan zijn, toen zijn de grachten in de Vrombautstraat gekuist met een graafmachine. “Dit kon een heel gevaarlijke situatie geworden zijn, zeker als het gas al enkele dagen lekte. Het bleek gelukkig een klein lek te zijn en er zijn bijna geen huizen in de buurt. We gaan uitzoeken welk bedrijf verantwoordelijk is voor het uitkuisen van de grachten”, zegt Marino Longeville, woordvoerder van politiezone Meetjesland Centrum.