Gaat middenberm N9 er snel uit? Deze en andere beloftes van nieuwe beleidsploeg gewikt en gewogen Joeri Seymortier

03 december 2018

16u23 0 Eeklo Gaat de middenberm van de N9 er in Eeklo snel uit voor een totale herinrichting van de doortocht? SMS, Open Vld en Groen zijn volop bezig met het opstellen van de beleidsverklaring, met de beloftes wat ze de komende zes jaar in Eeklo gaan doen. Voor de verkiezingen waren er van elk van de drie partijen veel beloftes. Maar die waren ook vaak tegenstrijdig.

SMS, Groen en Open Vld zijn in Eeklo achter de schermen volop bezig met het opmaken van het beleidsplan voor de komende zes jaar. Voor de verkiezingen zei SMS dat Eeklo niet mag wachten op de Ring om de doortocht van de N9 veiliger te maken. De partij is vanaf januari aan de macht en kan dus doen wat de huidige beleidsploeg niet gedaan heeft. Of het effectief de bedoeling is om snel veranderingen door te voeren op de N9, wil vandaag niemand zeggen. “Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het opstellen van onze beleidsverklaring”, zegt toekomstig burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Dat gebeurt tussen vier muren. Op 2 januari 2019 zullen we klaar zijn met ons huiswerk en zullen we de beleidsverklaring voorstellen. Daarin zal staan wat onze ploeg de komende zes jaar in Eeklo wil veranderen.”

Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) blijft ook na nieuwjaar op die post zitten. Is hij van plan om met de nieuwe beleidsploeg wel te doen, wat hij met de huidige ploeg niet doet? “Alle voorstellen voor een meer veilige N9 zijn altijd welkom aan mijn adres”, reageert De Waele. “Wat we zullen doen en niet zullen doen, maken we in januari bekend. De N9 is natuurlijk nog altijd een weg van het Agentschap Wegen en Verkeer, dus als stad zijn we daar niet alleen baas.”

Nog Herbakkersfestival?

Ook over andere dossiers is het afwachten wat de nieuwe bestuursploeg zal beslissen. Krijgt het Herbakkersfestival volgend jaar nog altijd de 50.000 euro steun van de stad? Toekomstig schepen Marc Windey heeft altijd gezegd dat het anders moest, en dat er ook weer een echte kermis op de Markt moet komen. Hij is nu mee aan zet. En wordt die Markt van Eeklo volgende zomer nu echt parkeervrij? SMS staat al twee jaar aan de zijlijn te roepen dat Eeklo voluit voor die verkeersvrije zomermarkt moet kiezen. Coalitiepartner Open Vld is daar echter totaal geen voorstander van. Benieuwd welk van de kampen het in dat dossier zal halen.

Nog beloftes die de partijen tijdens de campagne gemaakt hebben: SMS wou een centrummanager, en zou lossende vrachtwagens op de N9 strenger aanpakken. Open Vld wou een ondergrondse centrumparking in het hartje van de stad. Groen wou van de Paterskerk zelfs een administratief centrum van de stad maken. Benieuwd welke van die voorstellen gesteund gaan worden door de nieuwe coalitie, en het nieuwe beleidsplan zullen halen. En vooral: of al die plannen tegen 2024 dan ook uitgevoerd geraken.