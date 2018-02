Funky Friday enkel in voorverkoop 14 februari 2018

Handbalclub Eeklo organiseert op vrijdag 16 februari een nieuwe editie van Funky Friday. Dit jaar onder andere met dj Licious en Neon. Het event vindt opnieuw plaats in Zaal Seven, langs de N9 in Eeklo. Er wordt enkel gewerkt met tickets in voorverkoop. Enkel jongeren van 18 jaar en ouder kunnen er in. Wie later dit jaar 18 wordt, is ook welkom. Deuren open om 22 uur. Kaarten kosten 10 of 12 euro, met voorverkoop op de Facebookpagina 'FunkyFridayEeklo'. (JSA)