FOTO’S: Eerste sneeuw zorgt voor winterpret (en voor wat ellende) Joeri Seymortier

22 januari 2019

11u53 0 Eeklo De eerste sneeuw van deze winter zorgt ook in het Meetjesland voor een combinatie van winterpret en ellende.

Wij gingen op pad door Eeklo, de hoofdstad van het Meetjesland. Slager Dirk was volop bezig zijn parking vrij te maken. “We moeten er voor zorgen dat de klanten veilig aan de winkel geraken. Ook al weten we dat het op sneeuwdagen altijd een pak kalmer is in de winkel”, zegt Dirk.

Sneeuwruimers zijn al de hele dag in de weer om de wegen vrij te maken, en kiezen eerst voor de belangrijke verbindingswegen. Fietsers hebben het moeilijker, want de fietspaden liggen vaak nog besneeuwd. “We doen ons best, maar op zo’n dagen is voorzichtigheid voor elke weggebruiker de belangrijkste regel”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld) nog.