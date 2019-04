Flitsmarathon: politie controleert zo’n 1.300 bestuurders, zes procent rijdt te snel JDG

03 april 2019

23u24 6 Eeklo De politiezone Meetjesland Centrum stond woensdag op zes verschillende locaties in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins gestationeerd voor een snelheidscontrole met interceptie. 1.381 bestuurders werden gecontroleerd, 79 onder hen - zo’n 5.7 procent - vlogen op de bon voor overdreven snelheid.

De controles vonden plaats in het kader van de nationale flitsmarathon. Uitschieter woensdag was een bestuurder die tegen 95 kilometer per uur de camera passeerde in de Molenstraat/N456 in Kaprijke. Dat is 45 kilometer per uur sneller dan binnen de bebouwde kom is toegelaten. Opmerkelijk: het rijbewijs dat de man aan de inspecteurs overhandigde, bleek geseind te staan als verloren én was niet meer geldig. Het correcte rijbewijs werd teruggevonden in zijn voertuig. De bestuurder mocht beide rijbewijzen inleveren, en mag z’n wagen alvast voor vijftien dagen aan de kant laten staan.

Geen bestuurders gevat onder invloed

De inspecteurs controleerden ook dertig bestuurders op alcohol- en/of drugsintoxicatie. Geen enkele bestuurder bleek onder invloed te zijn. Er werden wel twee lichte vrachtwagens gevat die niet over de juiste vervoersvergunning beschikten. Voor beide bestuurders werd een proces-verbaal opgemaakt én hun lading werd overgeladen. Er werd ook één voertuig zonder geldig keuringsbewijs tegengehouden en één bestuurder gevat die geen veiligheidsgordel droeg. Ten slotte werd ook een vrachtwagenchauffeur aan de kant gezet omdat hij geen geldige medische schifting kon voorleggen.