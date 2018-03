Finalist Mister Gay Belgium strijdt voor beter adoptiebeleid 13 maart 2018

02u52 0 Eeklo Nick Van Vooren (21) uit Eeklo is één van de twaalf finalisten van Mister Gay Belgium 2018. In zijn campagne strijdt hij voor een beter adoptiebeleid en nieuwe regels voor het draagmoederschap.

Dit jaar schreven 139 jongens zich in voor de verkiezing van Mister Gay Belgium. Onze regio wordt vertegenwoordigd door Nick Van Vooren uit Eeklo. Hij werkt als polyvalent verzorgende bij Familiezorg Oost-Vlaanderen, was ooit hoofdleider bij de KAJ van Lembeke, was vrijwilliger in De Kring en zetelde nog in de kindergemeenteraad van Eeklo.





"Stil zitten is nooit echt mijn ding geweest", lacht Nick Van Vooren.





"Deze verkiezing is iets waar ik mij volop op wil gooien. Elke finalist heeft een thema, en ik heb het adoptiebeleid en het draagmoederschap gekozen. Want zeker bij holebi's is daar nog veel werk aan de winkel. Ik heb zelf een grote kinderwens. Mijn petekindje is nu mijn grote oogappel, maar ik wil ooit zeker kinderen van mezelf. Ik besef ook wel dat ik de wetten inzake adoptie en draagmoederschap in die paar maanden niet zal veranderen. Maar ik wil wel aan die boom schudden."





Gepest

Nick heeft zelf lang geworsteld met zijn geaardheid, maar is nu trots op wie hij is. "Ik was vroeger ook mollig en werd vaak gepest", zegt Nick. "Ik werd uitgescholden voor dikkerd, en zelfs voor homo, en dat nog voor ik het zelf door had dat ik homo was. Ik heb mij als tiener vaak slecht in mijn vel gevoeld. Ik wil de komende maanden het hele Meetjesland betrekken in mijn campagne, en op zoveel mogelijk plaatsen komen."





Nick Van Vooren steunen kan door op hem te stemmen via www.out.tv. Stemmen is gratis. (JSA)