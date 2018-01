File in Lembeke door werken in Eeklo 19 januari 2018

De werken in de Peperstraat in Eeklo zijn gestart. En die zorgen vreemd genoeg voor extra files in buurgemeente Lembeke.





"De Peperstraat is afgesloten ter hoogte van de Bus en dat nog tot eind februari", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Het verkeer zoekt zich ondertussen alternatieve wegen en daardoor wordt het extra druk aan de verkeerslichten van de N49 in Lembeke. Vooral in de ochtendspits en de avondspits is het daar nu langer aanschuiven. We gaan vanuit de stad contact opnemen met de Administratie Wegen en Verkeer om te zien of de lichten tijdelijk anders afgesteld kunnen worden. Door het iets langer groen te houden voor het kruisend verkeer van de N49 kan wellicht al veel opgelost worden." (JSA)