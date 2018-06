Fil Filips eert Johnny White 09 juni 2018

02u41 0

Zanger Fil Filips uit Eeklo eert de overleden zanger Johnny White met een nieuwe maxi-single waar vijf liedjes op staan. "Ik denk met heimwee terug aan de tijd van de Soundmixshow", zegt Fil Filips. "Toen bracht ik het nummer 'Verloren hart, verloren droom' van Johnny White op het podium. Dat leverde mij een platencontract op, en met enkele liedjes was ik ook te zien in Tien om te Zien op VTM. Nu is er de nieuwe maxi-single met vijf liedjes, waaronder ook 'Vlei je zachtjes in mijn armen', wat ooit door Johnny White werd gezongen. Een eerbetoon aan deze grote artiest, die in ieders herinneringen blijft voortleven." (JSA)