Fietsster valt na aanrijding 22 februari 2018

Op de N9 ter hoogte van de Zeelaan in Balgerhoeke is gisteren rond 6.40 uur een fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding. Een 39-jarige vrouw wilde er de straat oversteken. Een auto kon niet op tijd remmen. De fietsster werd licht geraakt en kwam ten val. Ze werd lichtgewond naar het ziekenhuis gevoerd. "Er was wat verkeershinder omdat de ochtendspits net begonnen was", zegt de politie. (WSG/JEW)