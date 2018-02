Fietsster gewond 23 februari 2018

In de Zeelaan in Eeklo is gisterochtend rond 6.30 uur een fietsster (39) gewond geraakt bij een verkeersongeluk. De fietsster uit Eeklo werd aangereden door een wagen, bestuurd door een 58-jarige man uit Maldegem. Ze werd overgebracht naar het AZ Alma met verwondingen aan het hoofd, maar ze is er niet erg aan toe. Door het ongeval was er tijdelijk hinder. (OSG)