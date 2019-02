Fietspad in Heilig Grafstraat wordt aangepakt Joeri Seymortier

27 februari 2019

08u11 0 Eeklo Er zijn werken gestart aan het fietspad in de Heilig Grafstraat in Eeklo.

Het fietspad in de Heilig Grafstraat ligt er slecht bij, met verschillende verzakkingen die bij regenweer voor onaangename situaties zorgen voor de fietsers. De werken zijn nu gestart om het fietspad aan de kant van de onpare huisnummers te vernieuwen. Tijdens de werken wordt een deel van de rijweg van de Heilig Grafstraat ingenomen als werfzone. Daarom wordt de Heilig Grafstraat eenrichtingsverkeer, waarbij het voorlopig enkel mogelijk is om van de ovonde richting Zandvleuge te rijden. Het verkeer komende van de Zandvleuge wordt omgeleid via de Gravin Johannalaan.

