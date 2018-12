Fietsmarathon Kilometervreters bracht dit jaar 17.666 euro op Joeri Seymortier

14 december 2018

14u35 0 Eeklo De 24 uren fietsmarathon van de Eeklose Kilometervreters heeft dit jaar 17.666 euro opgebracht.

Vorige maand werd door een pak vrijwilligers meer dan 20.000 kilometer gefietst op rollen, en dat heeft dus 17.666 euro opgebracht. De Eeklose Kilometervreters hebben ook elk jaar eenmalige opbrengsten, onder andere van de Rostpot, de opbrengst van het Meerkorenconcert, de Oud-stammers die wandelen van Mechelen naar Eeklo, de Dodentocht, een quiz, en van acties van deelnemende ploegen, en giften van zelfstandigen en sympathisanten. Momenteel loopt dat bedrag op tot ongeveer 13.000 euro.

“Dat wil zeggen dat wij in 2019 terug kunnen deelnemen aan de ‘1.000 kilometer tegen kanker’ met zes ploegen”, zegt Annelies De Clercq. “We moeten 5.000 euro startgeld betalen per deelnemende ploeg. Wij zullen begin volgend jaar dan ook 30.000 euro overschrijven op de rekening van KOTK. Dit is enkel mogelijk door de steun van stad Eeklo en de vele Eeklonaars en Meetjeslanders die onze acties steunen.”