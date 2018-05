Fietsers binnenkort door rood licht? 04 mei 2018

03u08 1 Eeklo De stad Eeklo gaat aan het Vlaams Gewest voorstellen om op bepaalde kruispunten speciale verkeersborden te plaatsen, zodat fietsers door het rode licht mogen rijden.

In Brussel wordt hiermee al geëxperimenteerd. Onafhankelijk raadslid Michel De Sutter wil nu hetzelfde invoeren, vooral langs de N9 in Eeklo. "Vaak wordt gezegd dat rechtsaf en rechtdoor fietsen door rood een verwarrende regeling is", zegt De Sutter. "De nieuwe situatie is niet zo onnatuurlijk als het lijkt. Nu mag je als fietser het verkeerslicht al negeren als dat links van het fietspad staat. Bij ons is dat al zo aan het kruispunt van de Oostveldstraat met de Stationsstraat, waar de fietsers rechts van het rode verkeerslicht kunnen doorrijden naar de Stationsstraat."





Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) is gewonnen voor het idee. "Een goed idee, maar blijkbaar niet overal zonder gevaar", zegt schepen De Waele. "We moeten dus goed onderzoeken waar het zou kunnen. AWV en de politie waren eerder niet al te enthousiast, maar we gaan de vraag zeker opnieuw stellen."





(JSA)