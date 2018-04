Fietsers baas in Patersstraat 14 april 2018

02u38 0

Vandaag, zaterdag 14 april, opent de Patersstraat in Eeklo na een jaar werken weer. Het is nu officieel een fietsstraat.





Gisterenavond werd er nog gefeest in de Patersstraat, maar vandaag gaat de smalle straat tussen de N9 en de Zuidmoerstraat weer open voor het verkeer. Maar de fietser wordt nu wel koning in de straat. "De Patersstraat is nu officieel een fietsstraat", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Dat wil zeggen dat wagens nog wel in de straat mogen, maar dat ze geen fietsers mogen voorbij steken. Wagens mogen ook niet sneller rijden dan dertig kilometer per uur. De werken in de Patersstraat hebben een jaar geduurd en zijn nu voltooid."





De Patersstraat is de eerste, maar niet de laatste fietsstraat in de hoofdstad van het Meetjesland. "Het is de eerste fietsstraat van een hele reeks", bevestigt schepen De Waele. "We zijn nu volop bezig om een aantal centrumstraten om te vormen tot fietsstraten. Langs de noord- en zuidkant van de N9 volgen alle visgraatstraatjes. Ook de Kaaistraat, vandaag één van de slechtste straten van Eeklo, gaan we helemaal vernieuwen en ook daar een fietsstraat van maken. Het plan is klaar, de werken volgen volgend jaar." (JSA)