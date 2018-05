Fietser zoekt boer 31 mei 2018

De jaarlijkse Meetjeslandse Gordel steekt in een nieuw jasje. Natuurpunt organiseert nu op verschillende momenten in het jaar fiets- en wandelactiviteiten in de regio.





Zondag 3 juni wordt het startschot gegeven met 'Fietser zoekt boer'. "Op zondag 3 juni ligt de focus op streekproducten", zegt Nathalie Decoene van Korte Keten Meetjesland. "Heel wat bedrijven stellen hun deuren open voor het publiek. Je kan een Meetjeslandse brouwerij of een imkerij bezoeken, proeven van vers fruit of hoevevlees. Ook kruiden en ijs vind je in het Meetjesland. Wij verbinden al die pareltjes met een fietstocht."





Er zijn zondag zes fietslussen, allemaal tussen 20 en 40 kilometer. Op elke route kan je minstens drie interessante punten bezoeken, die open zijn tussen 10 uur en 18 uur. Fietsen kan van het krekengebied tot in Maldegem, Evergem en het zuidelijke Meetjesland.





Je kan de fietsroutes gratis downloaden op www.korteketenmeetjesland.be/fietserzoektboer. Daar vind je ook welke bedrijven je kan bezoeken. (JSA)