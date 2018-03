Fietser tegen portier 16 maart 2018

Een 33-jarige fietser uit Eeklo is gisterenochtend rond 10 uur gewond geraakt nadat hij tegen de openslaande deur van een auto reed in de Oostveldstraat in Eeklo. De man kwam ten val en bezeerde zich aan de rechterknie. Hij werd overgebracht naar het AZ Alma. (WSG)