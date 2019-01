Fietser lichtgewond na ongeval in Molenstraat Jeffrey Dujardin

10 januari 2019

In de Molenstraat in Eeklo is donderdagochtend een ongeval gebeurd. Het kwam tot een aanrijding tussen een 29-jarige bestuurster van een personenwagen uit Maldegem en een 63-jarige fietser uit Eeklo. De man raakte lichtgewond aan het hoofd en de hand en werd overgebracht voor verzorging naar het AZ Alma. De bestuurster legde een negatieve ademtest af.