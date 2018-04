Fietser (77) gewond na aanrijding 13 april 2018

Een 77-jarige fietser is gisterenmiddag rond 13 uur gewond geraakt na een verkeersongeval op het kruispunt van de Raverschootstraat en de Ringlaan in Eeklo. Een 29-jarige vrouw uit Maldegem had de man aangereden met haar auto. Het slachtoffer is naar de spoeddienst van het AZ Alma in Eeklo overgebracht, maar hij verkeerde niet in levensgevaar. (JEW)