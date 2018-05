Fietser (59) gewond na botsing met truck 26 mei 2018

Een 59-jarige fietser uit Eeklo is gisterenavond rond 19.30 uur aangereden door een vrachtwagen. De trucker van een Maldegemse firma raakte de fietser aan zijn fietstassen. Wellicht maakte de fietser een verkeerd manoeuvre en kwam hij zo in contact met de truck. Hij raakte gewond aan de elleboog. De MUG kwam ter plaatsen, maar de verwondingen vielen mee. Hij was bij bewustzijn en werd naar het AZ Alma in Eeklo gebracht. (DJG)