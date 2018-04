Fietser (14) naar ziekenhuis 11 april 2018

Een jonge fietser uit Waarschoot is gisterochtend lichtgewond geraakt na een aanrijding in de Gentsesteenweg in Eeklo. Ter hoogte van het kruispunt met de Zuidmoerstraat werd de 14-jarige jongen rond 9 uur aangereden door een wagen, bestuurd door een vrouw (39) uit Eeklo. De fietser werd met lichte verwondingen aan de benen overgebracht naar het AZ Alma. (OSG)