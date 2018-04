Fietser (12) lichtgewond 26 april 2018

02u48 0

Op het kruispunt van de Vrombautstraat en Kriekmoerstraat in Eeklo is woensdagochtend een 12-jarige fietser betrokken geraakt bij een ongeval. De jongen reed rond 7.45 uur richting school toen hij aangereden werd door een personenwagen op het kruispunt. De jongeman kwam ten val en raakte lichtgewond. Hij werd ter controle overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. (DJG)