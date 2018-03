Fietser (10) gewond aan hoofd na aanrijding 28 maart 2018

Bij een verkeersongeval in Eeklo is gisternamiddag een 10-jarige jongen lichtgewond geraakt. Hij werd in de Molenstraat aangereden door een auto en liep bij de val een hoofdwonde op. "Omdat niet meteen duidelijk was hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer waren, werd de Molenstraat afgesloten om de omstandigheden van het ongeval zeer gedetailleerd vast te stellen", zegt politiewoordvoerder van zone Meetjesland-Centrum, Marino Longeville. "Gelukkig kregen we het nieuws dat er zeker geen sprake was van levensgevaar." Na een halfuurtje werd de Molenstraat opnieuw volledig vrijgegeven. Het incident veroorzaakte wel verkeershinder. (OSG)