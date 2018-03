Femma houdt tweedehandsbeurs 09 maart 2018

Femma Eeklo Oostveld houdt morgen voor de eerste keer een tweedehandsbeurs voor dameskleding en accessoires. De beurs vindt plaats van 13.30 tot 16.30 in zaal De Leke, Lekestraat 33 in Eeklo. Gratis toegang. Wie wil verkopen, moet vooraf inschrijven. Info: joke.den.haerynck@telenet.be of na 18 uur op 0472/43.24.38. (JSA)