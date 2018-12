Feestdagen op komst: hier rollen elke dag 240.000 kroketten van de band Joeri Seymortier

13 december 2018

18u22 0 Eeklo De nakende feestdagen zorgen voor overuren bij TNS Kroketten in Eeklo. In het bedrijf van Daphné Aers rollen nu elke dag 240.000 kroketten en hapjes van de band en dat is dubbel zoveel als anders.

De voorbije weken is het superdruk bij TNS Kroketten in Eeklo. De feestdagen staan voor de deur en dat is de drukste periode van het jaar. Dat voelen ook de 55 medewerkers. “Met de feestdagen voor de deur is het een pak drukker”, zegt medewerker Thomas Accoe. “We draaien overuren om alles op tijd te kunnen leveren. We zitten met een versafdeling en dat vraagt uiteraard meer inspanningen, maar we doen dit met plezier.”

Normaal rollen er zo’n 120.000 kroketten en hapjes per dag van de band. Maar met de feestdagen zijn het er dubbel zoveel. “De aanloop naar de eindejaarsperiode is voor ons werken, werken en werken”, zegt Daphné Aers. “In deze tijd van het jaar maken we vooral garnaal- en kaaskroketten. Maar ook heel veel specialiteiten zoals truffel- en rivierkreeftballetjes en vegetarische hapjes.”

Lidl

Een van de belangrijkste afnemers van TNS Kroketten is warenhuisketen Lidl. Ongeveer een derde van wat in Eeklo geproduceerd wordt, is voor Lidl. “We werken al een aantal jaren samen met TNS en jaarlijks verkopen we meer dan dertien miljoen kroketten en bouchées”, klinkt het bij Lidl. “We vinden het belangrijk om met een lokale leverancier samen te werken, die net zoals wij ook duurzaamheid voorop stelt. Bovendien groeien we ook samen, want ondertussen levert Daphné al exclusief in zeventien verschillende landen voor Lidl.”