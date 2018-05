Feest op Sint-Jozef 04 mei 2018

Op zaterdag 5 en zondag 6 mei is het feest in de wijk Sint-Jozef in Eeklo. Het hele weekend is er een hobbytentoonstelling in het parochiaal centrum, Abdijstraat 31. Er zijn 25 exposanten. Gratis te bezoeken op zaterdag 5 mei van 14 tot 20 uur en op zondag 6 mei van 10 tot 17 uur.





Op zaterdag 5 mei is er van 8 tot 16 uur de vierde garageverkoop en rommelmarkt. Op zondag 6 mei is er van 11 tot 15 uur een oldtimermeeting. Meer info op www.kwb.be/sintjozefeeklo. (JSA)