Fans zamelen geld in voor Woesten 24 juli 2018

De Meetjeslandse rockgroep Woesten, met repetitiekot in Evergem, heeft dankzij veertig fans samen 2.700 euro kunnen inzamelen voor een nieuw project. "In 2020 wil Woesten uitpakken met een nieuwe cd 'De groeven en de stilte van het stof'", zegt frontman Bart Van Damme. "Daarvoor is meer dan 10.000 euro nodig. Geld dat Woesten als muziekvereniging haalt uit de eigen optredens en projecten. Via het crowdfundingplatform Ulule.com konden we nu ook in een maand 2.700 euro inzamelen. Het waren veertig fans die daarvoor gezorgd hebben. Wij betalen de fans terug in digitale muziek, in cd's, in t-shirts, en in optredens naar gelang het bedrag dat gestort werd. We zijn de fans dan ook erg dankbaar!" Info: www.woesten.be. (JSA)