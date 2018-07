Extra parkeerplaatsen voor zorgverleners 27 juli 2018

02u27 0 Eeklo Vanaf 1 augustus mogen zorgverleners in Eeklo parkeren voor opritten en garages, van burgers die dat op voorhand toelaten.

Het voorstel werd begin dit jaar gelanceerd door N-VA, en wordt nu door de stad uitgerold. "We doen een beroep op de medewerking van bewoners die hun plaats voor de oprit of garage op het openbaar domein ter beschikking stellen aan de zorgverstrekker die beschikt over een 'Parkeer voor Zorg-kaart'", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "De 'parkeerplaats' voor een garage of oprit is dan tussen 6 en 23 uur ter beschikking voor maximum dertig minuten."





De bewoner stelt zich kandidaat door een aanvraagformulier in te vullen. Bij positief advies krijgt de aanbieder een sticker die goed zichtbaar wordt aangebracht aan de oprit of garagepoort. De zorgverstrekker moet ook online of schriftelijk een aanvraagformulier invullen, voor een specifieke parkeerkaart. Die kaart wordt dan voorgelegd, in combinatie met de blauwe schijf om het uur van aankomst aan te duiden.





Info: www.eeklo.be/parkeervoorzorg. (JSA)