Extra druk in AZ Alma 16 maart 2018

Door de griepepidemie is het deze week extra druk in het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo. Er zijn de voorbije dagen zestig opnames per dag opgetekend. Voorlopig heeft het ziekenhuis nog geen enkele patiënt moeten weigeren. De ziekenhuisopnames worden wel bewust zo kort mogelijk gehouden. "We gaan iets sneller over tot ontslag van patiënten en een verdere ambulante verzorging, waar nodig en waar mogelijk", zeggen de artsen. (JSA)