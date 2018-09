Exclusieve kijk in oorlogsbunkers Joeri Seymortier

06 september 2018

09u24 0 Eeklo Zondag 9 september kan je in Eeklo oorlogsbunkers of zogenaamde kazematten bezoeken. Zelfs exemplaren die nooit eerder opengesteld werden.

De Open Monumentendag van Eeklo staat zondag volledig in het teken van de verschrikkingen van de beide wereldoorlogen. De kerk van Balgerhoeke is zondag het centrale punt van alle activiteiten. In de kerk kan je ook naar een tentoonstelling met oorlogsaffiches en relicten uit de Eerste Wereldoorlog. “Op verschillende locaties in de buurt van Balgerhoeke worden er bunkers of kazematten van de Hollandstellung opengesteld”, zegt Kris Van Zandycke van de werkgroep. “Sommige bunkers werden nog nooit eerder opengesteld voor publiek. Exclusief dit jaar wordt ook de schuilkelder van Balgerhoeke voor het publiek opengesteld. Deze schuilkelder is een restant uit de Tweede Wereldoorlog.”

Je kan zondag kazematten bezoeken in Balgerhoeke 32, Pastoor Bontestraat 64, Sint-Jansdreef 21 en langs de Leopoldlaan tussen de huisnummers 72 en 78. De bunkers kunnen op eigen initiatief bezocht worden, maar er wordt ook een Nostalbus ingelegd die de verschillende bunkers aan doet. De bus vertrekt om 10.30, 12, 13.30, 15 en om 16.30 uur aan de kerk van Balgerhoeke. De tour duurt ongeveer anderhalf uur.

Info: www.eeklo.be.