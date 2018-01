Even verpozen in oncolounge AZ Alma KANKERPATIËNTEN KUNNEN ZIEKBED ONTVLUCHTEN TIJDENS CHEMOKUUR JOERI SEYMORTIER

02u44 0 Joeri Seymortier Diensthoofd Patiëntenbegeleiding Silvian Leroux, oncoloog Muriel Thienpunt en Yves Deleyn van de Ronde Tafel in de ziekenhuiskamers die ingericht werden als oncolounge met salon, eettafel en zelfs kitchenette. Eeklo Kankerpatiënten die in het AZ Alma in Eeklo een behandeling krijgen of chemokuur volgen, kunnen voortaan tussen alle behandelingen door even op adem komen in een nieuwe oncolounge. Dat is een gezellige 'woonkamer' waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, een koffie drinken of even met familie kunnen verpozen. "We maken een beetje een thuis in het ziekenhuis", zegt dokter Muriel Thienpont.

Twee kamers op de tweede verdieping van het nieuwe ziekenhuis AZ Alma in Eeklo zijn volledig verbouwd tot de nieuwe oncolounge. Kankerpatiënten die naar het dagziekenhuis komen voor een chemobeurt, kunnen op die manier eens wegvluchten uit de traditionele ziekenhuiskamer en even verpozen in een meer huiselijke sfeer. Dat moet die zware dag iets dragelijker maken.





Joeri Seymortier Een leeshoekje met ook boekjes rond kanker op maat van de kinderen.

Kitchenette

"De oncolounge is een ruimte in het ziekenhuis die heel huiselijk ingericht is", zegt dokter Muriel Thienpont, diensthoofd oncologie van het AZ Alma. "We hebben in de lounge een salon, een eettafel, een kinderhoekje, een leeshoek en een kitchenette. In de hoek van de oncolounge is er ook een kleine aparte ruimte voor schoonheidsbehandelingen. Bij behandelingen tegen kanker wordt de huid vaak aangetast, dus is zo'n behandeling bij een kankerpatiënt altijd zeer deugddoend. Het helpt de patiënt ook om zich beter in zijn vel te voelen."





Wie strijdt tegen kanker, moet vaak een lange tijd in het ziekenhuis vertoeven. "Als dat af en toe eens in de oncolounge kan, in plaats van in een ziekenhuiskamer, dan wordt dat een verademing", zegt dokter Thienpont. "Het is een rustige omgeving, waar je kan praten met andere patiënten, met je familie of zelfs met één van de hulpverleners. Neen, patiënten zullen niet sneller genezen door deze oncolounge. Maar de behandeling wordt misschien wel iets aangenamer en minder zwaar. En dat is minstens even belangrijk."





Joeri Seymortier Kankerpatiënten kunnen ook genieten van een schoonheidsbehandeling.

35.000 euro

Zo'n oncolounge is uniek in ons land, maar bestaat bijvoorbeeld wel al in Amsterdam. De inrichting heeft 35.000 euro gekost, maar dat geld had AZ Alma niet zomaar liggen. De Ronde Tafel Eeklo-Zelzate sprong op de kar en heeft de oncolounge gefinancierd. "Elk jaar dingen twee of meer afdelingen van de Ronde Tafel mee naar de nationale pot voor een uitzonderlijk project", zegt Yves Deleyn. "Er zijn zowat honderd afdelingen van de Ronde Tafel in België, en wij hebben letterlijk elk van die afdelingen bezocht om het project van de oncolounge te verdedigen. We hebben daarvoor 5.000 kilometer afgelegd en uren tijd gespendeerd. Maar het was de moeite, want twee jaar geleden zijn wij als winnaar van de zogenaamde 'sandwichwedstrijd' uit de bus gekomen. Nu is de oncolounge effectief een feit en daar zijn we bijzonder trots op. We hebben dit nu in Eeklo kunnen realiseren. Hopelijk mag dit een voorbeeld zijn voor heel wat andere ziekenhuizen."