EVE bevraagt bevolking 02u31 0

De nieuwe politieke partij EVE (Echt voor Eeklo) van Peter Pauwels lanceert een online bevraging van de bevolking. "We willen graag weten wat de Eeklonaar denkt over enkele lokale hete hangijzers", zegt Peter Pauwels. "Maar we willen evengoed weten wat de man in de straat vindt over bepaalde thema's waarover door de bestaande politieke partijen niet of nauwelijks wordt gesproken. Wij willen weten waar de Eeklonaar het anders en beter ziet. Met onze online enquête krijgt elke Eeklonaar de kans om interessante ideeën, positieve alternatieven, maar ook ergernissen over het huidige beleid te uiten." Info: www.echtvooreeklo.be.





(JSA)