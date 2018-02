Ere-schepen Jan Van Streydonck (64) maakt na 24 jaar politieke comeback 14 februari 2018

02u58 0 Eeklo Ere-schepen Jan Van Streydonck (64) keert terug naar de politiek en zal in oktober na 24 jaar weer kandidaat zijn voor Groen Eeklo.

Jan Van Streydonck was schepen in Eeklo van 1989 tot 1994, in de regenboogcoalitie van toenmalig burgemeester Ronny De Waele. Hij was onder meer bevoegd voor Jeugd en Cultuur, en zat alles samen veertien jaar in de gemeenteraad. In oktober zal hij samen met fractieleider Lut De Jaeger (70) het duwersduo van de lijst vormen. "Bij elke verkiezing kreeg ik wel een aanzoek", zegt Jan Van Streydonck. "Niet enkel Groen, maar zowat elke partij heeft wel eens geknipoogd en geflirt. Ik was telkens gecharmeerd door de aandacht, maar Groen is voor mij altijd de enige liefde geweest. De laatste jaren heb ik Groen Eeklo achter de schermen geholpen, en zo is de passie voor politiek weer opgeflakkerd. Meer dan ooit voel ik mij goed in deze gemotiveerde groep. Op wat ik meest trots ben uit mijn tijd als schepen? Ik denk spontaan aan de bouw van De Herbakker, de uitbreiding van de bibliotheek en de bouw van ons containerpark."





Hart voor fiets

Ook fractieleider Lut De Jaeger komt weer op. Zij is er intussen zeventig en zit sinds 2001 onafgebroken in de gemeenteraad. Elke maand goed voor onderbouwde tussenkomsten, zonder persoonlijke uitvallen of politieke spelletjes. "Mijn hart voor de fiets en meer groen in onze stad is over de jaren heen alleen maar gegroeid. Groen is uitgegroeid tot een partner voor het leven die mij veel heeft geleerd", zegt De Jaeger.





Groen zet het jonge duo Bob D'haeseleer en Janick Smessaert bovenaan de lijst, maar bewijst met het lijstduwersduo dat ook leeftijd en ervaring belangrijk is in de politiek. Maar gaan ze ook effectief zetelen als ze verkozen worden? "Liefde is ook kunnen loslaten, maar je weet natuurlijk nooit. Er staat in ieder geval een jonge Groen-ploeg klaar. Ze zeggen dat je 'op een oude vélo moet leren rijden', dus willen wij onze kennis graag doorgeven", zeggen Lut en Jan. (JSA)