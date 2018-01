Ere-deken Roger Van Gele viert 90ste verjaardag 02u39 0 Foto Joeri Seymortier Vrederechter Johan Van de Velde, schepen Freddy Depuydt, deken Wilfried Van Wilder, ere-deken Roger Van Gele, burgemeester Koen Loete en Marc Vanhauwenhuyse van Sint-Jan. Eeklo Roger Van Gele, de ere-deken of 'Deken Emeritus' van Eeklo, is negentig jaar geworden. Burgemeester Koen Loete (CD&V+) nodigde de man samen met enkele andere gestelde lichamen uit voor een feestlunch.

"Ere-deken Roger Van Gele is 90 jaar geworden en deken Wilfried Van Wilder werd 72 jaar", zegt burgemeester Koen Loete. "De heren verjaren dan nog op dezelfde dag, dus wilde ik hen in de bloemetjes zetten tijdens onze traditionele nieuwjaarslunch. Dat gebeurde samen met vrederechter Johan Van de Velde, eerste schepen Freddy Depuydt en algemeen directeur Marc Vanhauwenhuyse van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan."





Roger Van Gele werd geboren in Deinze en is sinds 1954 priester. Hij was pastoor-deken in de decanale Sint-Vincentiuskerk van 1983 tot 2002 en werd nadien aalmoezenier in het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan. "Dat is 35 jaar christelijk engagement ten dienste van de Eeklose en Meetjeslandse gemeenschap", zegt burgemeester Loete nog.





(JSA)