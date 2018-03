Enquête over veiligheid 17 maart 2018

350 inwoners van Eeklo krijgen een enquête in de bus over de veiligheid in de stad. In de veiligheidsmonitor wordt gepeild naar het onveiligheidsgevoel, de buurtproblemen en preventie, en hoe de inwoners denken over de politie in hun stad.





"We hopen dat die 350 mensen echt de tijd nemen om de vragenlijst in te vullen", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "De resultaten worden begin volgend jaar verwacht. Aan de hand van die resultaten kunnen acties ondernomen worden in verschillende beleidsplannen."





(JSA)