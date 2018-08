Elke dag 400 zwemmers in nieuw Verbauwenbad 28 augustus 2018

02u24 0 Eeklo Het nieuwe zwembad van Eeklo, het Verbauwenbad, heeft zijn start niet gemist. Elke namiddag komen gemiddeld 400 mensen zwemmen.

"We tellen de voorbije weken gemiddeld meer dan 400 zwemmers per namiddag", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Zelfs met pieken van 600 zwemmers. Uit eerste tellingen blijkt dat meer dan 50% van de zwemmers van buiten Eeklo komt. Wij zijn een centrumstad, en dat is dus de bedoeling. Momenteel is het zwembad van Zomergem dicht voor werken, dus dat scheelt ook." Volgende week moet nog kort gewerkt worden aan de technische installatie van het zwembad. Op maandag 3 en dinsdag 4 september zal het pas vanaf 16 uur open gaan. Op woensdag 5 september openen de deuren vanaf 14 uur.





Vanaf volgende week stopt ook de vakantieregeling en zal je veel meer kunnen zwemmen. Vanaf woensdag 5 september gelden de nieuwe ruimere openingsuren. Op maandag, woensdag en vrijdag kan je zwemmen van 8.30 tot 19 uur. Je zal dan dus ook in de voormiddag een duik nemen . Op dinsdag en donderdag kan er nog veel meer gezwommen worden, en is het zwembad open van 6.15 uur tot 21.15 uur. Op zaterdag blijft het open van 14 tot 17 uur, en op zondag van 9 tot 12.30 uur. Info: www.eeklo.be. (JSA)