Elk spreekgestoelte goed om gehoord te worden? Schepen kruipt in bakfiets Joeri Seymortier

22 februari 2019

11u30 0 Eeklo Elk spreekgestoelte is goed om gehoord te worden. Schepen Christophe De Waele van Eeklo doet het zelfs in een bakfiets.

De stad Eeklo heeft de prijzen uitgereikt van de eindejaarstombola. Hoofdprijs was een splinternieuwe bakfiets en die gaat naar Carine Boute. Burgemeester Luc Vandevelde kwam met de bakfiets de raadzaal van het stadhuis binnen gereden. Toen schepen De Waele moest speechen, kroop hij in de bak van de bakfiets. “Als stadsbestuur willen wij het fietsen promoten en stimuleren”, zegt schepen Christophe De Waele. “Vandaar de keuze voor fietsen als hoofdprijs van onze eindejaarstombola. De tombola was echt een succes. Er werden 80.000 loten verdeeld onder meer dan honderd handelaars. Naast de bakfiets, zijn er nog acht andere fietsen, een reischeque en 400 Wiekiebonnen uitgedeeld.”