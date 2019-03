Elektrische laadpaal wordt terug gezet op parking Sportpark Joeri Seymortier

14u52 3 Eeklo Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe laadpaal voor elektrische auto’s gezet op de parking van het Sportpark in Eeklo.

Er stond al een laadpaal op de parking, maar die stond ongelukkig midden op de parking. Enkele maanden geleden knalde een wagen tegen de laadpaal, en daardoor moest ze worden weggehaald. Raadslid Filip Smet (CD&V) wil zo snel mogelijk een nieuwe laadpaal op de parking, maar wel op een andere plaats. “De laadpaal ligt al in ons magazijn en zal zo snel mogelijk worden geplaatst”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Dat de vorige laadpaal in het midden van de parking stond, was een fout van de onderaannemer. Natuurlijk is het beter dat zo’n laadpaal aan de zijkant van een parking staat. Dat zal met de nieuwe laadpaal ook zeker het geval zijn.”