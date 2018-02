EKTT Hermelijn brengt 'mirakelfusie' op planken 20 februari 2018

EKTT Hermelijn uit Eeklo brengt dit weekend de nieuwe productie: 'Mirakelfusie'. Het is een herwerking van het stuk 'Mirakelmakers' dat in het jaar 1978 opgevoerd werd. Het stuk brengt het verhaal uit een bijna uitgedoofd Meetjeslands polderdorp, dat schrik heeft voor een mogelijke fusie. De voorstellingen vinden plaats in de theaterzaal van het Atheneum De Tandem in de Eikelstraat 41 in Eeklo. Op 23 en 24 februari om 20 uur, en op zondag 25 februari om 15 uur. Kaarten kosten 10 euro. Info: 09/378.10.72.





(JSA)