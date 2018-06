Eindspurt voor zwembad en kinderopvang NIEUW SPORTPARK WORDT EIND DEZE MAAND FEESTELIJK GEOPEND JOERI SEYMORTIER

07 juni 2018

02u30 0 Eeklo De uitbouw van een nieuw Sportpark in Eeklo zit in een eindfase. Het gaat om een renovatie van de sporthal, een nieuw zwembad met drie baden en een nieuwe kinderopvang. Het laatste weekend van juni wordt het nieuwe Sportpark feestelijk geopend. De stad investeert 12,6 miljoen euro in het hele project.

Er zit eindelijk water in de drie nieuwe zwembaden van het splinternieuwe Verbauwenbad, dus laat de opening van het Sportpark niet lang meer op zich wachten. Op vrijdagavond 29 juni wordt het nieuwe zwembad feestelijk ingezwommen. "Door onze sporthallen te clusteren met het nieuwe zwembad, een nieuwe buitenschoolse kinderopvang en de buitenterreinen, wordt alles veel rendabeler en praktischer in gebruik", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Een investering van 12,6 miljoen euro, maar verschillende generaties Eeklonaars gaan hier kunnen van genieten. We hebben ook een subsidie van één miljoen euro gekregen, dus dat moet je van het bedrag aftrekken. Ons nieuw Sportpark is energiezuinig en duurzaam, met ledverlichting, waterrecuperatie en zonnepanelen op het dak van het zwembad."





Er zit ondertussen water in de drie nieuwe zwembaden. "Het nieuwe Sportpark bestaat uit vierduizend vierkante meter tegels voor het zwembad, de wanden en de vloeren", zegt schepen van Sport Dirk Van de Velde (CD&V+). "Het Verbauwenbad bestaat uit drie zwembaden, alles samen goed voor 1.290.000 liter water. Het sportbad is er één van 25 op 16,5 meter, met een beweegbare bodem. Er is ook een instructiebad en een klein peuterbad. Ons Sportpark zal zeven dagen op zeven open zijn."





Eind deze maand moet ook de nieuwe kinderopvang Dolfijn klaar zijn. "Van maandag tot vrijdag zullen hier honderd kinderen terecht kunnen", zegt schepen Ann Van den Driessche (CD&V+). "Zeven begeleiders zullen hier werken. De opvang ligt op de eerste verdieping van het complex en heeft een prachtig speelterras. Er is veel openheid en veel licht in de nieuwbouw. De kinderen zullen zich hier heel snel thuis voelen."





De nieuwe kinderopvang kost afgerond 1,18 miljoen euro. Het zwembad zelf kost 9,5 miljoen euro. De vloeren in de sporthal kosten 215.000 euro, de aanleg van de buitenterreinen kosten 1,13 miljoen euro en voor de aanleg van het voorplein van het Sportpark wordt nog eens 560.000 euro voorzien. "Het voorplein van het Sportpark zal tijdens het openingsweekend eind juni nog niet helemaal klaar zijn. Daar wordt in de zomer nog aan verder gewerkt", klinkt het nog.