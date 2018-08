Eindelijk waterpret in nieuw Verbauwenbad OORZAAK VAN LEKJES IN BADKUIP NOG ALTIJD NIET GEVONDEN ANTHONY STATIUS

02 augustus 2018

02u31 0 Eeklo Na een maand wachten hebben gisteren de eerste zwemmers een duik genomen in het nieuw Verbauwenbad in Eeklo. "Het probleem van de lekjes in de badkuip is nog niet volledig opgelost, maar we stellen het geduld niet langer op de proef", zegt sportfunctionaris Rik De Boever.

Dat het hoog tijd werd dat het nieuwe zwembad van Eeklo de deuren opende, bleek gisterenmiddag aan de lange wachtrij aan het onthaal. Rond 14 uur had zich al een vijftigtal nieuwsgierigen verzameld en een half uurtje later zat het Verbauwenbad al goed vol.





Yne Haelman (14) en haar broertje Emile (13) uit Eeklo waren de eerste die het rimpelloze wateroppervlak in beweging mochten plonzen. "De laatste keer dat ik heb gezwommen, dat was nog met school in het oude zwembad", zegt Yne. "Vandaag hadden we niet echt iets te doen, dus leek het ons leuk om een beetje te zwemmen in dit warme weer. Ik vind het nieuwe zwembad alvast mooier dan het vorige, alleen jammer dat er geen glijbaan meer is." "Dat vinden wij ook wel jammer, maar we amuseren ons ook zonder glijbaan", zegt Nieke, die samen met haar vriendinnen Karen, Julie en Margo in het water springt. "Ik vind het zeker geslaagd", zegt Wendy uit Zomergem, die met haar dochters Anaïs (4) en Iona (8) het kleine zwembad verkende. "Mijn drie dochters zwemmen bij De Dolfijnen in Zomergem en aangezien het zwembad daar nog tot november dicht is, was Eeklo een welgekomen alternatief."





Verstelbare bodem

Ook de redders zijn tevreden over hun nieuwe werkplek. "Ik speel waterpolo bij MZV Eeklo", vertelt redder Nick Timmerman. "Nu we een badkuip met deels verstelbare bodem hebben - die van 1,30 tot de nodige 1,80 meter kan zakken, mogen we weer in eerste klasse spelen."





Het zwembad moest eigenlijk al een maand open zijn, maar na het openingsweekend eind juni werd het meteen weer gesloten. Er werden enkele lekken ontdekt in de badkuip, waardoor de stad het project van 9,5 miljoen euro niet wou opleveren. "De meeste mankementen werden intussen door de aannemer weggewerkt, maar de kuip blijft lekjes vertonen", zegt sportfunctionaris Rik De Boever. "Er zijn nog onderzoeken bezig naar de oorzaak van het probleem, maar in afwachting daarvan werd er besloten om het zwembad al te openen. We kunnen de mensen niet langer laten wachten en voor de zwemmers is er immers geen enkel veiligheidsrisico."





"Als er toch nog aanpassingswerken nodig zijn, dan plannen we die waarschijnlijk in de eerste week van september", vult schepen Dirk Van De Velde (CD&V+ aan). "Die week gaat het zwembad sowieso dicht voor onderhoudswerken, maar zover zijn we nog niet."





Tijdens de schoolvakantie is het zwembad elke dag open vanaf 14 uur. Op maandag, woensdag en vrijdag tot 19 uur, op dinsdag en donderdag tot 21.15 uur, en op zaterdag tot 17 uur. Op zondag kan er telkens gezwommen worden van 9 tot 12.30 uur. Een zwembeurt voor volwassenen kost 3 euro voor inwoners van Eeklo en 3,50 euro voor niet-Eeklonaars. Kinderen jonger dan 6 jaar betalen 1,50 euro en tussen de 6 en 12 jaar betaal je 2,50 euro.