Einde van 3 jaar bouwen en verbouwen LEERLINGEN TEN DOORN NEMEN INTREK IN VERNIEUWDE VLEUGEL DULLAERT JOERI SEYMORTIER

17 april 2018

02u49 0 Eeklo Het college Ten Doorn gaat de laatste rechte lijn in van haar bouwproject dat drie jaar geduurd heeft. Er werd 22 miljoen euro geïnvesteerd in de grootste school van het Meetjesland. Gisteren verhuisden de 800 leerlingen van de Middenschool naar de vernieuwde vleugel aan de Dullaert.

De start van de schoolweek net na de paasvakantie was in Ten Doorn gisteren geen gewone schooldag. De 800 leerlingen van de Middenschool - dat is het eerste en tweede middelbaar - verhuisden van de oude vleugel naar de pas gerenoveerde vleugel aan de Dullaert. Dat gebouw werd het voorbije jaar volledig gestript en vernieuwd. De leerlingen werden zelf ingezet om alle stoelen, banken en meubels te verhuizen.





Scholen voor Morgen

"Dit is het laatste luik van ons groot bouwplan dat de voorbije drie jaar gerealiseerd werd", zegt algemeen directeur Annick Willems. "Hier werd gebouwd en verbouwd via het project 'Scholen voor Morgen'. Alles samen werd 22 miljoen euro geïnvesteerd en wij betalen dat als school nu de komende jaren af. Drie jaar geleden werd gestart met de sloop van het oude Sint-Vincentiuscollege aan de kant van de Zuidmoerstraat. Die vleugel was totaal verouderd en werd gesloopt om plaats te maken voor een compleet nieuwe schoolvleugel. Die is ondertussen in gebruik genomen.





Een tweede groot luik was de renovatie van de oude vleugel Dullaert. Die klaslokalen werden in een jaar tijd echt volledig gestript en vernieuwd. Alles is klaar, waardoor de leerlingen van de Middenschool daar nu hun intrek kunnen nemen. We kiezen daar nu bewust voor de leerlingen van het eerste en tweede jaar. De vleugel Dullaert is eigenlijk een apart hoekje op de scholencampus van Ten Doorn, en dat maakt de overgang van de lagere school naar het middelbaar een pak zachter."





De verhuizers zagen hun klus gisteren goed zitten. "De klasmeubels moeten wel van de ene naar de andere hoek op het schooldomein, dus het is best ver. Maar dit is in ieder geval veel leuker dan les krijgen. Een ideale start van de schoolweek, na een deugddoende vakantie", klonk het bij enkele jongens.





Ondertussen is al gestart met de laatste fase van het hele bouwproject. Dat is het aanleggen van een groenzone op de plek waar nu nog oude collegebouwen staan. "Die sloop is volop aan de gang en zal nog enkele weken duren. Daarna volgt de groenaanleg, zodat we tegen 1 september echt helemaal rond zijn met ons bouwproject", besluit algemeen directeur Annick Willems.