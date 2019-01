Eerste weekend al 320 patiënten voor wachtpost huisartsen Joeri Seymortier

08 januari 2019

09u17 0 Eeklo De nieuwe wachtpost van de Meetjeslandse huisartsen heeft haar start niet gemist. Het eerste weekend namen 320 patiënten contact op.

Inwoners van het Meetjesland die in het weekend of op feestdagen een huisarts van wacht nodig hebben, moeten die nu zoeken in de nieuwe huisartsenwachtpost in het AZ Alma in Eeklo. Van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur is de wachtpost daar bemand met verschillende huisartsen, die in een beurtrol werken. Als je echt te ziek bent om zelf naar de wachtpost in Eeklo te gaan, kan er ook een huisarts van wacht naar je huis gestuurd worden. Die arts wordt voortaan gebracht door een chauffeur.

“Het voorbije weekend was het eerste weekend met de huisartsenwachtpost, en dat was meteen veel drukker dan gedacht”, zegt dokter Karel De Crem uit Aalter. “We hadden in het eerste weekend 320 contacten met patiënten. De mensen hebben duidelijk de weg naar onze nieuwe huisartsenwachtpost al gevonden.”

Wie in het weekend een huisdokter nodig heeft, belt vanaf nu het nummer 1733. Dat is voor de inwoners van Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede, Aalter, Lievegem, Maldegem, Evergem, maar ook Zelzate, Wachtebeke en het West-Vlaamse Beernem.

