Eerste wapenfeit nieuwe bestuursploeg: stevig feestje! Joeri Seymortier

06 januari 2019

09u36 0 Eeklo De nieuwe bestuursploeg van Eeklo heeft alle inwoners afgelopen weekend getrakteerd op een geslaagde receptie in open lucht.

De beslissing om het feest te organiseren werd pas op het eerste schepencollege genomen, waardoor het feest in amper een paar dagen tijd in mekaar gebokst moest worden. Maar met muziek, gratis hapjes en gratis drankjes, was het meteen een schot in de roos. “Onze nieuwe ploeg hecht veel belang aan een goede communicatie met de burger en wil vooral ook weten wat er leeft onder de bevolking”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Persoonlijk contact is dan ook belangrijk. Zo’n vriendschappelijke receptie op de Markt is daar ideaal voor. We willen dat dan ook jaarlijks organiseren.”