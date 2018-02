Eerste 'schoolstraat' krijgt definitief vervolg 23 februari 2018

De buurt van de Sint-Jozefschool in de Abdijstraat in Eeklo reageert positief op het proefproject van de schoolstraat. Het project wordt nu definitief verder gezet.

De voorbije weken werd de Abdijstraat voor de school 's morgens en 's middags omgetoverd tot een schoolstraat. Er wordt een hek op de rijweg gezet en zo wordt de straat afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. "Dat zorgt er voor dat ouders hun kinderen afzetten op de parking Sint-Jozef en in de Blakstraat", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld).





"De kinderen kunnen dan in een stukje verkeersvrije straat van of naar school wandelen. Dankzij twaalf vrijwilligers en gemachtigde opzichters is dit een succesverhaal geworden. Het was eerst wat wennen, maar intussen is zowat iedereen positief. Het is nu nog de enige schoolstraat in onze stad. Dit is een voorbeeld voor andere scholen", zegt De Waele nog.(JSA)