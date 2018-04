Eerste 'Nacht van Balgerhoeke' 20 april 2018

Vzw De Antointjes, het kermiscomité van Balgerhoeke in Eeklo, organiseert op zaterdag 21 april voor de eerste keer 'De Nacht van Balgerhoeke'. Het feest staat open voor iedereen vanaf 18 jaar. Vanaf 20 uur in zaal Seven, Zeelaan 7 in Eeklo. Dj Lanier staat in voor de muziek en krijgt de hulp van een verrassingsact. Kaarten in voorverkoop kosten 4 euro en zijn te koop in Het Burgerhuis in Eeklo, 't Schrijverke in Adegem en krantenshop Maxim in Maldegem. Aan de kassa betaal je 6 euro. Info op de Facebookpagina 'De Nacht van Balgerhoeke'. (JSA)