Eerste Grenadiers Soest verzamelen in Eeklo 22 augustus 2018

De oud-makkers en vrienden van het Eerste Regiment Grenadiers van Soest in Duitsland kwamen voor de tiende keer samen op de hofstede van Rita en Roger Stuyvaert, in de Peperstraat in Eeklo. "Het werd opnieuw een gezellig weerzien met de vrienden van vroeger", zegt Carlos Lippens. "Wij zijn echt allemaal vrienden voor het leven geworden. Want het spreekwoord is meer dan ooit waarheid: Eens Grenadier is altijd Grenadier."





'Nieuwe' oud-grenadiers kunnen zich nog altijd aansluiten en daarvoor een e-mail sturen naar Carlos Lippens op carloslippes@telenet.be.





(JSA)