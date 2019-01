Eerste gesprek met nieuwe burgemeester Luc Vandevelde: “Stad wou vernieuwing, nu krijgt ze die!” 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joeri Seymortier

05 januari 2019

16u36 0 Eeklo Luc Vandevelde (50) is de nieuwe burgemeester van Eeklo. Boegbeeld Koen Loete en zijn CD&V werden in de hoofdstad van het Meetjesland aan de kant geschoven. SMS, Open Vld en Groen zullen de stad nu zes jaar lang besturen. En er is werk aan de winkel. Het imago van Eeklo moet opgepoetst worden, er moet aan de leegstand gewerkt worden en ook de mobiliteit moet helemaal anders. "Ik kan niet wachten om mijn tanden in al die dossiers te zetten", zegt Luc Vandevelde.

"Ik ben nooit aan de verkiezingen begonnen met het idee dat ik burgemeester van Eeklo zou worden", begint Luc Vandevelde. "Ik hoopte wel dat SMS zou kunnen stijgen, maar had nooit gedacht dat wij de grootste partij van de stad zouden worden. Ik geef eerlijk toe dat ik voorspeld heb dat CD&V en N-VA boven ons zouden eindigen. De zware terugval van de CD&V heeft mij eerlijk gezegd verrast. Wij voelden bij de bevolking wel aan dat de vervaldatum van Koen Loete nabij was, maar dat het voor ons zo zou uitdraaien, had wellicht niemand verwacht. Met acht partijen was de versnippering in Eeklo deze verkiezingen ook enorm. Het was moeilijk te voorspellen wat het resultaat van de verkiezingen zou worden."

Je kiest voor een nipte samenwerking tussen SMS, Groen en Open Vld. Is 14 van de 27 zetels wel werkbaar?

"Een ruime meerderheid is dat zeker niet, maar het wordt wel werkbaar. Het vertrouwen in de nieuwe ploeg is heel groot. De sfeer zit ook goed. Wij zullen zes jaar aan hetzelfde zeel trekken. We beseffen ook wel dat we elke gemeenteraad voltallig aanwezig moeten zijn, want dat er anders problemen kunnen zijn. We zullen de vakanties goed afspreken, zodat we voltallig kunnen zijn. Of het moeilijk was om de drie partijen op één lijn te krijgen? Eigenlijk niet. De partijen hebben misschien wel een andere benaderingsweg, maar uiteindelijk hebben we zowat altijd hetzelfde einddoel. Als de bereidheid er is om samen oplossingen te zoeken, kan er veel gebeuren. Dat was de zondagavond van de verkiezingen al duidelijk, en daardoor was de samenwerking ook zo snel geklonken. Eeklo wou vernieuwing en ze krijgt die."

SMS kon voor nog meer vernieuwing gezorgd hebben door met N-VA in zee te gaan?

"Dat klopt. Het is geen geheim dat SMS en N-VA vijf jaar lang goed samengewerkt hebben in de oppositie. Er werd effectief zelfs gesproken over een samenwerking na de verkiezingen. Maar de relatie met N-VA is plots afgesprongen. Ze zeiden ons dat ze eerst de resultaten van 14 oktober wilden afwachten. Was dat poker? Hoopten ze liever op CD&V? Ik weet het niet, en dat doet er vandaag ook helemaal niet meer toe."

Je was ooit schepen. Hoe anders is burgemeester zijn?

"Ik was al eens schepen van de stad van 2001 tot 2006. Ik moet er natuurlijk nog aan beginnen, maar ik heb wel het gevoel dat burgemeester zijn een heel andere job is. Je bent een groter aanspreekpunt. Zelfs de voorbije weken kwamen de mensen al met de meest uiteenlopende vragen bij mij aankloppen. En dat zullen er alleen nog meer worden. Ik werk ook nog altijd in de thuisverpleging, en kom ook zo met veel mensen in contact. Ik wil dat ook als burgemeester blijven doen, maar natuurlijk in mindere mate. Ik start 's ochtends om 5.45 uur met mijn ronde, en dat ochtendwerk wil ik blijven doen. Als ik werk tot 10 uur heb ik al heel wat gedaan. En dan heb ik nog een hele dag en avond over voor de stad. Ik heb een goed team in de thuisverpleging, en dat zal zeker lukken. Trouwens: via die thuisverpleging hoor ik ook perfect wat er bij de mensen leeft. Ook dat is belangrijk."

Welk soort burgemeester wil jij zijn?

"Ik wil zeer aanspreekbaar zijn voor de mensen. Ik wil zichtbaar zijn in de stad. Ik wil bruggen bouwen en oplossingen zoeken voor problemen. De mensen mogen echt geen schrik hebben om mij iets te vragen. Ik ga ook niet de man zijn van grote beloftes. Als iets niet kan, dan zal ik dat zeker ook durven zeggen. Ook al is het een negatief antwoord: de mensen zullen van mij in ieder geval een antwoord krijgen. Dat is belangrijk."

Wat heeft de uittredende ploeg goed gedaan?

"De uitbouw van het Sportpark is echt geslaagd. Het resultaat is mooi en goed en de bevolking is tevreden. Natuurlijk kost dat allemaal veel geld. Maar het resultaat is goed, en dat is het belangrijkste. Het Sportpark is een nieuw visitekaartje voor Eeklo en een meerwaarde voor de stad. Ook de site Hartwijk is een goed project, maar het duurt daar volgens mij allemaal veel te lang."

Wat moet er nu anders in Eeklo?

"We willen vooral aandacht hebben voor de mobiliteit. Vandaag mag je dat in Eeklo meer immobiliteit noemen, er is dus dringend verandering nodig. Begin februari zitten we samen met de mensen van AWV om de doortocht en de Ring verder te bespreken. Sowieso moeten we het zwaar doorgaand verkeer zo snel mogelijk uit onze stadskern krijgen. Fietsers en voetgangers moeten veiliger door Eeklo kunnen. We willen met de nieuwe ploeg ook iets doen aan de leegstand in onze stad en wonen boven de winkels promoten. Er moet ook meer groen in ons centrum komen. Samengevat: Eeklo moet veiliger en weer wat frisser worden."

Jullie schreeuwden altijd dat de N9 dringend aangepakt moet worden. Begin er maar aan...

"We zeggen dat vandaag nog altijd. Wat mogelijk is, zullen we effectief begin februari horen van AWV. Maar ook met kleinere ingrepen kan je al veel bereiken. Ik denk daarbij aan het wisselen van de fietspaden en de parkeerstroken, of het breder maken van de fietspaden. Er komt sowieso een nieuwe asfaltlaag in de Stationsstraat, dat is al beslist. Dat moment moeten we aangrijpen om ook kleine veranderingen door te voeren. In de Molenstraat is gebleken dat dit echt werkt. Wij willen ook iets met de middenberm doen, maar het is afwachten wat de mogelijkheden zijn. Ik ben er zeker van dat AWV tot op een bepaald punt zal willen meegaan in ons verhaal."

Het imago van Eeklo is niet altijd even positief. Hoe wil je dat aanpakken?

"Er is een imagoprobleem en dat kunnen we niet in drie weken oplossen. Misschien ook niet in drie jaar en zelfs misschien niet in de volledige legislatuur. Maar we zullen er met de nieuwe ploeg wel grondig werk van maken. De leegstand is al een grote oorzaak van dat imago. We willen in ieder geval met alle eigenaars van leegstaande panden praten. Met nog wat meer winkels en horeca, kunnen we onze stad aantrekkelijker maken."

Hoe zien jouw eerste dagen als burgemeester eruit?

"Ik start meteen met een overvolle agenda. We hebben op 3 januari ons eerste schepencollege gehad, en nu kan de nieuwe ploeg echt starten. Maar ook de voorbije weken ben ik al vaak in het Stadskantoor geweest. Na de verkiezingen ben ik aan een ronde begonnen, om met elk diensthoofd rond de tafel te zitten. Niet alleen om elkaar te leren kennen, maar ook om te luisteren naar de noden van elke dienst. Ik heb al dingen gehoord waar ik echt van achterover val, en waar dringend oplossingen voor nodig zijn. Het is mij nu al duidelijk dat je in de oppositie echt niet alles weet. We hebben als nieuwe beleidsploeg dus al een pak huiswerk op ons bureau voor de komende dagen en weken."

Wat is jouw wens voor 2019?

"In de eerste plaats gezond blijven. Ik hoop dat de goede teamgeest van de nieuwe beleidsploeg ook behouden blijft. We hebben soms extreem verschillende ideeën, maar dat is net verrijkend voor de groep. We zien het nut in van elkaars argumenten, en willen samen naar de beste oplossing zoeken. Hopelijk blijft dat zes jaar zo.”