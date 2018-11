Eenrichtingsverkeer in Korte Moeie en Tieltsesteenweg Joeri Seymortier

23 november 2018

In het kader van werken aan de nieuwbouwappartementen op de hoek, wordt in de Korte Moeie en Tieltsesteenweg op maandag 26 en dinsdag 27 november eenrichtingsverkeer ingevoerd. In de Korte Moeie zal je twee dagen lang enkel richting Mandeweegsken kunnen rijden, op de Tieltsesteenweg is dat richting centrum. Er wordt een omleiding ingevoerd voor het verkeer in de andere rijrichting. Meer informatie op www.eeklo.be.